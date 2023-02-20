Hollanda Eredivisie'nin 22. haftasında Ajax ile Sparta Rotterdam karşı karşıya geldi. Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Ajax, 4-0'lık skorla kazandı.Ajax'a galibiyeti getiren golleri 6 ve 64. dakikalarda Dusan Tadic, 27. dakikada Kenneth Taylor ve 84. dakikada frikikten Muhammed Kudus attı.Muhammed Kudus, attığı golü depremde hayatını kaybeden Christian Atsu'ya adadı.Üst üste 4. galibiyetini alan Ajax, puanını 46'ya çıkardı ve lider Feyenoord ile farkı 3 puanda tuttu. Sparta Rotterdam ise 37 puanda kaldı.Ajax, gelecek hafta Vitesse'ye konuk olacak. Sparta Rotterdam ise Utrecht'i ağırlayacak.Öte yandan Ajax-Sparta Rotterdam maçında Mohammed Kudus'un gol sevinci damga vururken, hakemin kararı takdir topladı.Konuyla ilgili açıklama yapan Kudus "Türkiye'de olanları hepimiz biliyoruz. Bu yüzden attığım golü hem Christian Atsu'ya, hem de Türkiye'deki bütün depremzedelere adadım. Bu ölüm kalım meselesi. Futbolun kurallarından daha önemli. Hakem yanıma geldi. Buna izin verilmediğini, ancak durumu anlayabildiğini söyledi. Ona minnettarım." ifadelerini kullandı.