Kudryashov: "Türkiye 2. yarı muhteşem oynadı"

Antalyasporlu Fedor Kudryasov Milli takımımızın Rusya ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuştu.

Kudryashov: 'Türkiye 2. yarı muhteşem oynadı'
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12 Ekim 2020 00:38
Antalyaspor'da forma giyen ve Milli Takımımıza karşı oynayan Fedor Kudryasov maçın ardından konuştu.

Tek golün kendilerine avantaj sağlamayacağını bildiklerini 2 ve 3. golleri bulabilmek için çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi. Kudryashov açıklamasında, "İkinci yarıda Türkiye çok daha farklı bir oyun oynadı. Biz de bazı insiyatiflerden var geçtik. İkinci yarıda harika oynadılar." diye konuştu.

"Kazanamamış olmamız üzücü" diyerek başladığı sözlerini Kudryashov şöyle bitirdi, "Her şeye rağmen 1 puan aldık ve bu iyi bir şey. Bir sonraki maça odaklanmamız gerekiyor."



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