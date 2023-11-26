Küçükçekmece Sinopspor altyapıya yatırımın meyvelerini topluyor

Son 4 yılda 3 şampiyonluk elde ederek 1'inci Amatör Lig'den TFF 3'üncü Lig'e yükselen Küçükçekmece Sinopspor, Küçükçekmece ilçesinin amatör kulüplerindeki genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmak istiyor.



TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Küçükçekmece Sinopspor son yıllarda yakaladığı başarılardan dolayı adından sıkça söz ettirmeye başladı. Başkanlığında 5'inci yılına giren Rafet Orhan döneminde 1'inci Amatör Lig'den sırasıyla Süper Amatör Lig'e, ardından da Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselen ekip geçtiğimiz yıl da 3'üncü Lig'e çıkma başarısı göstermişti. 4 yılda 3 defa lig yükselen ve diğer yılda ise final kaybeden Küçükçekmece Sinopspor, şu anda TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta topladığı 14 puanla 7'nci sırada yer alıyor.



Küçükçekmece Sinopspor Başkanı Rafet Orhan, yakaladıkları istikrar, başarılar ve hedefleriyle ilgili olarak Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.



Göreve geldiği ilk günden bu yana profesyonel lige yükselmeyi hedeflediklerini aktaran Orhan, ''1977 yılında buradaki Sinopluların kurmuş olduğu çok kıymetli, o günden bu güne sözünden dönmeyen bir kulüp. O günden bugüne kadar görev yapan bütün başkanlara teşekkür ediyorum. Başkanlığımın 5'inci yılındayım. Ben geldiğimde takımımız 1'inci Amatör Lig'deydi. Yönetim kurulu ile o gün karar aldık ve her sene şampiyon olarak takımı profesyonel lige çıkaracağız dedik. Sırasıyla 1'inci Amatör, Süper Amatör ve BAL Ligi'ne çıktık. BAL Ligi'nde bir kere final kaybettik ve geçen yıl da 3'üncü Lig'e yükselmeyi başardık'' diye konuştu.



''BAŞARININ SIRRI, KARAKTERLİ FUTBOLCU VE TEKNİK DİREKTÖRLERLE ÇALIŞMAK''



Göreve geldiği günden bu yana yakaladıkları istikrar ve başarının sırrıyla ilgili ise Rafet Orhan şunları söyledi:



''Başarının sırrı, karakterli futbolcu ve teknik direktörlerle çalışmak. Başarı bu şekilde geldi. Çok değerli bir futbol aklımız var. Biz bir futbolcumuza, teknik direktöre borcumuz olmadan buralara geldik. Bu kulübe gelen futbolcular buraya ne için geldiklerini bilirler. Şu anda 28 tane futbolcumuz var. Birbirimize güvenip inanıyoruz.''



''BU SENE DE ŞAMPİYONLUK İÇİN TAKIMI KURDUK''



Hedeflerinin bu sene de şampiyonluk olduğunu belirten Orhan, ''Bu sene de şampiyonluk için takımı kurduk. Sinop ilinin Sinop adıyla profesyonel liglerde oynayan başka bir takımı yok. Sinop'un 1 milyon, Küçükçekmece ilçesinin ise 850 bin nüfusu var. Bizim taraftarımız 1 milyon 850 bin. Biz de bu yüzden hedefe gidelim dedik. Çünkü hem Küçükçekmece halkı hem de belediye başkanımız da bunu istiyor. Şu anda hedeften kopmuş gibi gözüksek de bu işin play-off'u var. Yeni bir hocamız var. Play-off'a rahatlıkla kalabileceğimizi düşünüyorum. Transfer dönemimiz de geliyor. Eksik bölgelere transferlerimizi yapacağız. Hedefimiz yine şampiyonluk" şeklinde konuştu.



''ÇOK YAŞLI FUTBOLCU TRANSFER EDEN BİR KULÜP DEĞİLİZ, BUNDAN SONRA HİÇ OLMAYACAK''



Kadrosunda 30 yaşında sadece 3 futbolcu olduğunu vurgulayan ve kulüp olarak genç oyuncu transfer etme politikaları olduğunu söyleyen Rafet Orhan, ''Biz takımı kurarken genç futbolcu transfer ederek onları parlatıp satmayı ve kulübümüze destek olmayı düşündük. Biz zaten çok yaşlı futbolcu transfer eden bir kulüp değiliz. Bundan sonra da hiç olmayacak. Hem burada güzel bir altyapı oluşturuyoruz hem de hedefe oynuyoruz'' ifadelerini kullandı.



''KÜÇÜKÇEKMECE'NİN GENÇLERİNİ TÜRK FUTBOLUNA KAZANDIRMAK İSTİYORUM''



Küçükçekmece'nin profesyonel liglerdeki tek futbol takımı olduklarını belirten ve ilçenin amatör takımlarındaki oyuncuları keşfetmek için çalışmalar başlattıklarını vurgulayan Orhan, ''Küçükçekmece Belediye Başkanımız Kemal Çebi, futbola aşık bir insan. Küçükçekmece'de 42 futbol kulübü var. Başka branşları da sayarsak 90'a kadar ulaşıyor bu sayı. Küçükçekmece'nin profesyonel liglerdeki tek takımı biziz. Biz kulüplerimizle görüşerek futbol altyapısı oluşturmaya başlıyoruz. Bunun için de tesisimiz ve stadımız yapılıyor. Aralık ayının 10'unda etap stadımızın açılışını yapacağız. Orası açıldıktan sonra bu işe daha fazla vakit ayıracağız. Amacımız, Küçükçekmece'nin gençlerini Türk futboluna kazandırmak. Bütün hedefim bu. Altyapıya çok büyük yatırım yapacağım bundan sonra'' diyerek sözlerini noktaladı.





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