Charlotte Hornets, Indiana Pacers ve Memphis Grizzlies gibi küçük pazar takımlarının, gelir paylaşımı nedeniyle sezonda daha karlı ekiplerden yaklaşık 20 milyon dolar topladığı bildirildi.



2016-17 sezonu için çok daha karlı ulusal televizyon anlaşmalarının başlaması nedeniyle NBA'in gelirleri arttığında bile, ligdeki 30 takımın 14'ü gelir paylaşımını hesaba katmadan önce para kaybetmişti. Dokuz takım, bu ödemeyi hesaba kattıktan sonra bile, kazandıklarından daha çok para harcamışlardı.



2019-20 sezonunun geri kalanı ve 2020-21 sezonunun tamamı boyunca maçların seyircisiz düzenlenme olasılığının yanı sıra, Golden State Warriors, New York Knicks ve Los Angeles Lakers gibi takımların diğer ekiplere dağıtmak için daha az parası olacak.



NBA'in 30 takım sahibinin, sendika ile görüşmeden, gelir paylaşımı modelini değiştirebilecekleri söyleniyor.



