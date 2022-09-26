Küçük milli motosikletçiler, Yunanistan'da kürsüye çıktı

Avrupa Motokros Şampiyonası'nda çocuklar kategorisinde 2 milli sporcu kürsüye çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Küçük milli motosikletçiler, Yunanistan'da kürsüye çıktı
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26 Eylül 2022 16:47
Balkan Motosiklet Birliği tarafından düzenlenen Avrupa Motokros Şampiyonası'nda çocuklar kategorisinde 2 milli sporcu kürsüye çıktı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, Yunanistan'da düzenlenen organizasyonda 65 cc sınıfında 10 yaşındaki Efe Okur'un, 24 sporcu arasında ikinci olduğu belirtildi.

Organizasyonda 6 yaşındaki Aslan Osmanpaşaoğlu'nun ise 50 cc sınıfında ikinci sırada yer alarak, önemli bir başarı elde ettiği kaydedildi.

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