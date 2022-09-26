Küçük milli motosikletçiler, Yunanistan'da kürsüye çıktı

Balkan Motosiklet Birliği tarafından düzenlenen Avrupa Motokros Şampiyonası'nda çocuklar kategorisinde 2 milli sporcu kürsüye çıktı.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, Yunanistan'da düzenlenen organizasyonda 65 cc sınıfında 10 yaşındaki Efe Okur'un, 24 sporcu arasında ikinci olduğu belirtildi.
Organizasyonda 6 yaşındaki Aslan Osmanpaşaoğlu'nun ise 50 cc sınıfında ikinci sırada yer alarak, önemli bir başarı elde ettiği kaydedildi.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, Yunanistan'da düzenlenen organizasyonda 65 cc sınıfında 10 yaşındaki Efe Okur'un, 24 sporcu arasında ikinci olduğu belirtildi.
Organizasyonda 6 yaşındaki Aslan Osmanpaşaoğlu'nun ise 50 cc sınıfında ikinci sırada yer alarak, önemli bir başarı elde ettiği kaydedildi.
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