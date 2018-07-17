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Küçük köpek koyun sürüsüne neler yapıyor!
Küçük köpek koyun sürüsüne neler yapıyor!
İşte o anlar...
17 Temmuz 2018 11:31
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