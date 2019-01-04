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Kucka, Trabzonspor'dan İtalya'ya gidiyor!

İtalya Serie A takımlarından Parma, Trabzonspor'dan Juraj Kucka'nın transferinde sona yaklaştı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Kucka, Trabzonspor'dan İtalya'ya gidiyor!
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04 Ocak 2019 21:25
Trabzonspor'un Slovak orta sahası Juraj Kucka, İtalya'ya transfer olmak üzere. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Parma, Trabzonspor'dan Juraj Kucka'nın transferinde önemli mesafe kat etti.

Geçen sezon başında Milan'dan 5 milyon euroya transfer edilen Kucka'nın Trabzonspor'dan alacakları olduğu ancak kulübünü şikayet etmediği iddia edilmişti.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 8 maça çıkan Kucka, 1 asist kaydetmişti.

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