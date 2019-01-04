Kucka, Trabzonspor'dan İtalya'ya gidiyor!

Trabzonspor'un Slovak orta sahası Juraj Kucka, İtalya'ya transfer olmak üzere. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Parma, Trabzonspor'dan Juraj Kucka'nın transferinde önemli mesafe kat etti.
Geçen sezon başında Milan'dan 5 milyon euroya transfer edilen Kucka'nın Trabzonspor'dan alacakları olduğu ancak kulübünü şikayet etmediği iddia edilmişti.
Bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 8 maça çıkan Kucka, 1 asist kaydetmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Geçen sezon başında Milan'dan 5 milyon euroya transfer edilen Kucka'nın Trabzonspor'dan alacakları olduğu ancak kulübünü şikayet etmediği iddia edilmişti.
Bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 8 maça çıkan Kucka, 1 asist kaydetmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın