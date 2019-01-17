Kucka: ''Trabzonspor'da yanıt aradım ama bulamadım''

Trabzonspor'dan Serie A ekiplerinden Parma'ya transfer olan, İtalya'da açıklamalarda bulundu.Tecrübeli orta saha Juraj Kucka, bordo-mavili ekipten ayrılma nedenini de açıkladı.Parma ile sözleşme imzaladıktan sonra açıklamalar da bulunan yıldız oyuncuifadelerini kullandı.Slovak oyuncu Parma ile 2022 yılına kadar sözleşme imzaladı.