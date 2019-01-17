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Kucka: ''Trabzonspor'da yanıt aradı ama bulamadım''

Parma'ya transfer olan Juraj Kucka, ayrılığın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Kucka: ''Trabzonspor'da yanıt aradı ama bulamadım''
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17 Ocak 2019 03:31
Trabzonspor'dan Serie A ekiplerinden Parma'ya transfer olan Juraj Kucka, İtalya'da açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli orta saha Juraj Kucka, bordo-mavili ekipten ayrılma nedenini de açıkladı.

Parma ile sözleşme imzaladıktan sonra açıklamalar da bulunan yıldız oyuncu ''Türkiye'deki kariyerime çok iyi başlamıştım ancak sakatlığın ardından bir türlü kulübeden çıkamadım. Buna bir yanıt istedim ancak alamadım. Böyle zamanlarda motivasyonunuz da düşüyor. Parma'nın teklifini duyunca, transferim için tüm şartları zorladım'' ifadelerini kullandı.

Slovak oyuncu Parma ile 2022 yılına kadar sözleşme imzaladı.

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