Kucka: ''Trabzonspor'da yanıt aradı ama bulamadım''

Trabzonspor'dan Serie A ekiplerinden Parma'ya transfer olan Juraj Kucka, İtalya'da açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli orta saha Juraj Kucka, bordo-mavili ekipten ayrılma nedenini de açıkladı.
Parma ile sözleşme imzaladıktan sonra açıklamalar da bulunan yıldız oyuncu ''Türkiye'deki kariyerime çok iyi başlamıştım ancak sakatlığın ardından bir türlü kulübeden çıkamadım. Buna bir yanıt istedim ancak alamadım. Böyle zamanlarda motivasyonunuz da düşüyor. Parma'nın teklifini duyunca, transferim için tüm şartları zorladım'' ifadelerini kullandı.
Slovak oyuncu Parma ile 2022 yılına kadar sözleşme imzaladı.
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Tecrübeli orta saha Juraj Kucka, bordo-mavili ekipten ayrılma nedenini de açıkladı.
Parma ile sözleşme imzaladıktan sonra açıklamalar da bulunan yıldız oyuncu ''Türkiye'deki kariyerime çok iyi başlamıştım ancak sakatlığın ardından bir türlü kulübeden çıkamadım. Buna bir yanıt istedim ancak alamadım. Böyle zamanlarda motivasyonunuz da düşüyor. Parma'nın teklifini duyunca, transferim için tüm şartları zorladım'' ifadelerini kullandı.
Slovak oyuncu Parma ile 2022 yılına kadar sözleşme imzaladı.
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