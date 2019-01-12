Slovak futbolcu Juraj Kucka için Porma ile görüşen Trabzonspor yönetimi, İtalyan kulübü ile anlaşmaya vardı.Bu transferden kasasına 3 milyon euro girecek olan bordo mavililer, aynı zamanda 2.2 milyon euroluk maaş yükünden de kurtulacak.Transferin bugün resmileşmesi ve kamuoyuna duyurulması bekleniyor.Juraj Kucka bu sezon Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla çıktığı 8 maçta takımına 1 asistlik katkıda bulunmuştu.