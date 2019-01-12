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Kucka İtalya'ya dönüyor, anlaşma tamam

Burak Yılmaz'ı Beşiktaş'a gönderen, Onur Kıvrak'ın sözleşmesini fesheden Trabzonspor, Kucka ile yollarını ayırmak üzere.

Kaynak: Sabah
Kucka İtalya'ya dönüyor, anlaşma tamam
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12 Ocak 2019 12:01
Slovak futbolcu Juraj Kucka için Porma ile görüşen Trabzonspor yönetimi, İtalyan kulübü ile anlaşmaya vardı.

Bu transferden kasasına 3 milyon euro girecek olan bordo mavililer, aynı zamanda 2.2 milyon euroluk maaş yükünden de kurtulacak.

Transferin bugün resmileşmesi ve kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

 Juraj Kucka bu sezon Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla çıktığı 8 maçta takımına 1 asistlik katkıda bulunmuştu.

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