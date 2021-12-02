Kucharski: 'Lewa'nın hayali Ronaldo ile oynamaktı'

Robert Lewandowski'nin eski menajeri Cezary Kucharski, Polonyalı yıldız golcünün Dortmund'da oynarken, Real Madrid'de Cristiano Ronaldo ile oynama hayalinin olduğunu açıkladı.



Cezary Kucharski yaptığı açıklamada, "Lewandowski'nin hayali, Dortmund'dan sonra Real Madrid'e gidip Cristiano ile oynamaktı. Ancak Real'in teklifi Benzema'nın yedeği olmasıydı. Bayern Münih ise as santrfor olacağını söyledi. Bu nedenle Borussia Dortmund'dan sonra Bayern Münih'e transfer oldu." ifadelerini kullandı.



Robert Lewandowski, Bayern Münih formasıyla çıktığı 349 maçta 319 gol atarken, 67 de asist yapma başarısı gösterdi.





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