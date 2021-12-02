Kucharski: "Lewa'nın hayali Ronaldo ile oynamaktı"

Robert Lewandowski'nin eski menajeri Cezary Kucharski, oyuncunun Dortmund forması giyerken Real Madrid'e transfer olma hayalinin olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Kucharski: 'Lewa'nın hayali Ronaldo ile oynamaktı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Aralık 2021 21:32
Robert Lewandowski'nin eski menajeri Cezary Kucharski, Polonyalı yıldız golcünün Dortmund'da oynarken, Real Madrid'de Cristiano Ronaldo ile oynama hayalinin olduğunu açıkladı.

Cezary Kucharski yaptığı açıklamada, "Lewandowski'nin hayali, Dortmund'dan sonra Real Madrid'e gidip Cristiano ile oynamaktı. Ancak Real'in teklifi Benzema'nın yedeği olmasıydı. Bayern Münih ise as santrfor olacağını söyledi. Bu nedenle Borussia Dortmund'dan sonra Bayern Münih'e transfer oldu." ifadelerini kullandı.

Robert Lewandowski, Bayern Münih formasıyla çıktığı 349 maçta 319 gol atarken, 67 de asist yapma başarısı gösterdi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.