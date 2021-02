Kübra Dağlı'nın gözü 4. Avrupa şampiyonluğunda

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un milli tekvandocusu Kübra Dağlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl Dünya Şampiyonası'nın iptal edilmesine çok üzüldüğünü, bu yılki hedefinin 4. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak olduğunu söyledi.



Tekvando'da poomse kategorisinde dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Red Bull sponsorluğundaki Kübra Dağlı, geride kalan 2020 yılı ve 2021'e dair hedefleriyle ilgili AA'ya açıklamalarda bulundu.



Sporcu bir aileden gelen 24 yaşındaki Kübra Dağlı, babasının boks, amcasının ise tekvando antrenörü olduğunu dile getirdi. Milli sporcu, üniversitede çocuk gelişimi bölümünde okurken, spora olan sevgisi nedeniyle bölüm değiştirerek Spor Bilimleri Fakültesine geçtiğini aktardı.



Sakarya Üniversitesinden mezun olan Kübra Dağlı, "Bir işi seversem, onu sonuna kadar yaparım. Zaten bir işte başarılı olmak istersen onu sevmen gerekir. Hayat felsefem de bu." diye konuştu.



Milli sporcu, 2020'de yapılması gereken Dünya Şampiyonası'nın koronöavirüs nedeniyle iptal edildiğini hatırlatarak, "2020 benim için çok güzel başladı. Mayıs ayındaki Dünya Şampiyonası'na çok iyi bir hazırlık süreci geçiriyorduk. Turnuvaya son şampiyon olarak gidecektik. Hazırlıklarımız da çok iyi gidiyordu. Türkiye şampiyonu oldum. Bunun ardından uluslararası bir şampiyonluk elde ettim ve Dünya Şampiyonası'na gitmeye hakö kazaöndım." ifadelerini kullandı.



İyi başlayan yılda işlerin tersine döndüğünü aktaran Kübra, "İlk olarak Dünya Şampiyonası seçmesi gününde parmağım kırıldı. Ardından da tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci başladı. Dünya Tekvano Şampiyonası iptal oldu. Çok üzüldüm. Çünkü 4 yıldır bunuön için çalışıyordum. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra tamamen bu turnuva için hazırlık yapmıştım. Yeri geldi sabah 05.00'te kalktım. Tam Dünya Şampiyonası'nın olmamasını kabullendim, kendimi zorlamadan evde antrenman yapmaya ve kendimi biraz dinlendirmeye başladım, bu kez de koronavirüse yakalandım. Çok da ağır geçirdim. Etkileri 4 ay kadar sürdü. Bir ay önce bir ameliyat geçirdim. Kısacası 2020 iyi başlamıştı ama sonrası pek iyi gitmedi. 2021 yılında da yavaş yavaş hazırlanmaya başlayacağım." şeklinde görüş belirtti.



- "İnşallah 4. Avrupa şampiyonluğuma erişmek istiyorum"



Kübra Dağlı, bu yıl 4. kez Avrupa şampiyonu olmayı istediğini kaydetti.



Turnuva takviminin henüz netleşmediğini vurgulayan milli tekvandocu, "Normal bir takvim olursa bu sene Danimarka'da Avrupa Şampiyonası'nın yapılması gerekiyor ama henüz netlik kazanmadı. Biz yine de bu turnuva olacakmış gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Takvim net olmasa da önce Türkiye Şampiyonası olur, sonrasında bir uluslararası maç, peşinden de Avrupa Şampiyonası gerçekleştirilir. Eğer program bu şekilde ilerlerse, tabii ki bu yıl ana hedefim Avrupa Şampiyonası olacak. İnşallah 4. Avrupa şampiyonluğuma erişmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Günde yaklaşık 6 saatini antrenmana ayırdığını anlatan Kübra, "Yarışma döneminde genelde sabah 06.00 gibi koşu ya da teknik antrenmanlarımız oluyor. Saat 08.00 gibi kahvaltı yapıyorum. Sonra dinlenme süreci başlıyor. İkinci antrenmanım 17.00'de ya da 20.00'de başlıyor. Toplamda yarışma dönemlerinde 6 saat antrenman yapıyorum. Tabii ki belirli sistemle bu süreyi geçiriyoruz. Bunun dışında arkadaşlarımla vakit geçiriyorum, sinemaya gidiyorum. Tabii ben aktif bir şekilde sosyal medyada da olduğum için, video çekimlerim oluyor. Zamanımı bu şekilde yönetiyorum." şeklinde görüş belirtti.



Kübra Dağlı, koronavirüs döneminde evde kaldığı süreçte vatandaşların spor yapması için sosyal medyayı etkin bir şekilde kullandığını vurgulayarak, "Salgın döneminde evde antrenman yaptım. İnsanları evde antrenman yapmaları için teşvik ettim. Yaklaşık 10-15 tane meydan okuma (Challenge) başlattım. Bunlardan o kadar iyi geri dönüş aldım ki herkes evde ailece antrenman yapmaya başladı. Ben de bana ilettiklerini paylaşarak onları daha da teşvik etmeye çalıştım. Biraz da sporumu tanıtmaya çalıştım. Yarışırken bunlar için zaman bulamıyordum. Bu dönem tam zamanı oldu. Bu açıdan bakınca bence çok iyi bir dönem geçirdim." diye konuştu.



- "Red Bull her anımda yanımda"



Milli sporcu, bireysel sporlardaki iş birliklerinin önemine değinerek, sponsoru Red Bull'un her an yanında olduğunu söyledi.



Futbolculara göre amatör branşlardaki sporcuların maddi olarak zorlandığını anlatan Kübra, şöyle devam etti:



"Bireysel sporlarda destek çok önemli. İnsan kendi imkanlarıyla bir yere kadar gidebiliyor. Bizim yaptığımız branşlar futbol gibi çok para kazandıran sporlardan değil. Hatta bizim camiamızda 'gariban sporu' diye bir espri var. Böyle bir ortamda desteğin önemi daha da artıyor. Örneğin kendi sporumda federasyonumuz bizi sadece dünya ve Avrupa şampiyonlarına götürebiliyor. Ancak bu iki turnuva dışında birçok uluslararası maç var. Ne kadarına kendi imkanlarınla gidebilirsin ki? Benim rakiplerim bu tür maçlara gidebiliyor ve tecrübe kazanıyor ki bu da çok önemli. Ben şanslıyım çünkü bir Red Bull sporcusuyum. Arkamda kocaman bir marka var. Ayrıca bunun bir artısı daha var. Biz bir aile gibiyiz. Öyle hissettiriyorlar. Her anımda yanımda oluyorlar."



Kendisini örnek alan genç sporculara ve onların ailelerine tavsiyede bulunan Kübra Dağlı, "İnsanlar her şeyin hemen olmasını bekliyor. İstikrar pek önemsenmiyor ama maalesef gerçek hayatta bu böyle ilerlemiyor. Örneğin ben spora 12 yaşında başladım, ilk dünya şampiyonluğuma 20 yaşında ulaştım. Tabii her zaman başarıyla sonuçlanacağı da belli değil. Ben sadece bu hedef için sonuna kadar mücadele ediyorum. Herkese de bir hedef koymasını ve o hedefin peşinden gitmesini tavsiye ediyorum. Hiçbir zaman bundan pişman olmazlar. Sonuçta koyduğun hedef senin istediğin bir şey. Bu yolda o hedefe gitmek için ilerlemek gerekiyor. Hedefe ulaşırlarsa ne mutlu, tabii ki bu yolculuk taçlanır. En sevdiğim sözle noktalayayım: Hayallerinizin peşinden koşun, bir gün mutlaka yorulacaklardır." diyerek sözlerini tamamladı.