Kubilay Sönmez, Hatayaspor'dn ayrıldı

Hatayspor'da sözleşmesi biten Kubilay Sönmez takımdan ayrıldı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Kubilay Sönmez, Hatayaspor'dn ayrıldı
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06 Ağustos 2020 21:14
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, sözleşmesi sona eren Kubilay Sönmez'in takımdan ayrıldığını duyurdu.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İki senedir Hatayspor'umuzun formasını terleten, armamıza yakışır şekilde mücadele eden ve takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emekleri olan Kubilay Sönmez'e bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." denildi.

 



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