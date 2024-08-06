Kübalı güreşçi Mijain Lopez tarihe geçti!

Paris Olimpiyatları, tarihe geçen ikonik pozlara sahne olmaya devam ediyor. Güreşin dev ismi Mijain Lopez, sportif başarı olarak da tarihe geçtiği dünkü mücadelesinin ardından, unutulmayacak bir enstantane de vererek şimdiden gelecek nesillerin hafızasına kazındı.



42 yaşındaki Kübalı güreşçi, greko-romen 130 kilo finalinde Şilili Yasmani Acosta Fernandez'i 6-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Pekin 2008, Londra 2012, Rio 2016 ve Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te de kürsünün ilk basamağına çıkan Lopez, bireysel aynı branşta üst üste 5 olimpiyatta altın madalya alan ilk sporcu oldu.



TAM ANLAMIYLA ZİRVEDE BIRAKTI



Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakanın bitimi görkemli ve duygusal anlara sahne oldu. Olimpiyat tarihinde eşi benzeri olmayan başarıya imza atan efsane sporcu, karşılaşmanın ardından profesyonel güreş hayatını sona erdirdi.



'Viva Lopez' tezahüratları ve alkışlar arasında dizlerinin üzerine çöken Lopez, bağcıklarını çözdüğü pabuçlarını ayağından çıkardı ve ayakkabılarıyla beraber emekliye ayrıldığının simgesel bir anlatımını da minderin üzerine bıraktı. Duplantis'in sırıkla atlamada yukarı çektiği çıtayı güreşte de yukarılara taşıyan isim, tam anlamıyla zirvede bıraktı.



HEM DOSTU HEM DE RAKİBİ



Mijain Lopez'in finalde yendiği Şilili Yasmani Acosta da aslen Kübalı... Küba'nın meşhur güreş okulunda Lopez ile birlikte yetişen 36 yaşındaki sporcu, daha önce doğduğu ülke olan Küba'nın mayosuyla uluslararası müsabakalarda mücadele ediyordu.



Şili adına yarışması durumunda, daha çok fırsatı olacağını düşünerek bu ülkenin yolunu tutan Acosta 'Lopez benim rakibim ama aynı zamanda arkadaşım. Uzun yıllardır tanışıyor, birlikte antrenman yapıyoruz. Karışık duygular içindeyim; altın madalya istiyordum ama sonuçta güreşin efsanesi bir isim vardı' dedi.



OLİMPİYATLAR'DA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ



Mijain Lopez, Fransa'nın başkentinde elde ettiği başarıyla kendi rekorunu da güncelledi. Pekin 2008'den bu yana olimpiyatlarda çıktığı tüm maçları kazanarak yenilmezlik serisini 21'e çıkardı. Beş dünya şampiyonluğu da bulunan Kübalı sporcu maç bazında bakıldığında da büyük bir sportif başarıya imzasını attı.



Tokyo 2020 Olimpiyatları sırasında rakiplerine tek bir puan bile vermemesi, bu seneki maçlarında ise yalnızca iki puana izin vermesi onun minderdeki eşsiz becerisini gösteren önemli detay oldu.



KÜBA'DA BÜYÜK COŞKU



Mijain Lopez'in Paris Olimpiyatları'ndaki final mücadelesini, ülkesindeki sporseverler televizyon başında canlı olarak takip etti. Başarılı sporcunun memleketi olan Küba'nın batısındaki Herradura kentinde ise farklı bir heyecan yaşandı. Lopez'in ailesi, akrabaları ve komşuları, mahallede müsabaka için özel olarak kurulan çadırda ekran karşısına geçerek dikkatle karşılaşmayı izledi.



Uluslararası basının da ilgi gösterdiği buluşmada, hemşerilerinin zaferiyle tamamlanan karşılaşmanın ardından büyük bir mutluluk yaşadılar.



PHELPS VE LEWIS'İ GERİDE BIRAKTI



Kübalı güreşçi, üst üste beşinci olimpiyat altınıyla, daha önce üst üste 4 kezle bu rekoru paylaştığı bazı isimleri geride bıraktı. Ünlü yüzücü Michael Phelps üst üste 4 olimpiyatta altın madalya kazanabildi. 2004 Atina ile şampiyonluklarına başlayan ABD'li sporcu, 2008 Pekin, 2012 Londra ve 2016 Rio'da da kürsünün ilk basamağına çıktı.



Ünlü atlet Carl Lewis de 1984 Los Angeles, 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atalanta olmak üzere üst üste 4 olimpiyatta altın alan isimler arasında.



