Kübalı güreşçi Lopez'den tarihi başarı

38 yaşındaki güreşçi Lopez, Tokyo 2020'de altın madalya alarak üst üste 4 olimpiyatta bunu başaran ilk güreşçi oldu.

Kübalı güreşçi Lopez'den tarihi başarı
Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in en büyük rakibi Kübalı Mijain Lopez Nunez, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 130 kiloda şampiyonluğa ulaşarak üst üste 4 olimpiyatta altın madalya alan ilk güreşçi oldu.

Ağır sıklet milli sporcu Rıza Kayaalp'in olimpiyatlarda iki kez yarı finalde, 1 kez de finalde mağlup olduğu Lopez, tarihe geçti.

Tokyo 2020'de 130 kilo finalinde Gürcü Iakobi Kajaia'yı yenerek altın madalyaya uzanan Lopez, Pekin 2008, Londra 2012 ve Rio 2016'dan sonra üst üste 4. olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.

Lopez, bu başarısıyla 4 olimpiyatta arka arkaya altın madalya kazanan ilk güreşçi olarak adını tarihe yazdırdı.

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Kübalı güreşçi Lopez'den tarihi başarı
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