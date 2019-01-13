Kuba Blaszczykowski, para vererek transfer oldu!

Polonyalı futbolcu Kuba Blaszczykowski, sürpriz bir şekilde çocukluk kulübü olan Wisla Krakow'a transfer oldu.
Son olarak Bundesliga'da Wolfsburg takımında oynayan Kuba Blaszczykowsk, ilginç bir transfer hikayesine de imza attı.
MAAŞ ALMADI, 300 BİN EURO VERDİ
Ekonomik olarak zor günler geçiren Wisla Krakow'a maaş almadan transfer olmayı kabul eden Blaszczykowski, bununla da yetinmeyerek kulübüne 300 bin euro verdi ve maaşını alamayan oyuncuların parasını almasında yardımcı oldu.
Borussia Dortmund ise sosyal medya hesabından uzun süre kendileri için forma giyen futbolcunun transferini duyururken ''Sadıklık'' başlığını kullandı.
Kariyerinde Borussia Dortmund, Fiorentina ve Wolfsburg gibi takımların formasını giyen 33 yaşındaki futbolcu, 105 kez de Polonya Milli Takımı formasını üstüne geçirdi.
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Son olarak Bundesliga'da Wolfsburg takımında oynayan Kuba Blaszczykowsk, ilginç bir transfer hikayesine de imza attı.
MAAŞ ALMADI, 300 BİN EURO VERDİ
Ekonomik olarak zor günler geçiren Wisla Krakow'a maaş almadan transfer olmayı kabul eden Blaszczykowski, bununla da yetinmeyerek kulübüne 300 bin euro verdi ve maaşını alamayan oyuncuların parasını almasında yardımcı oldu.
Borussia Dortmund ise sosyal medya hesabından uzun süre kendileri için forma giyen futbolcunun transferini duyururken ''Sadıklık'' başlığını kullandı.
Kariyerinde Borussia Dortmund, Fiorentina ve Wolfsburg gibi takımların formasını giyen 33 yaşındaki futbolcu, 105 kez de Polonya Milli Takımı formasını üstüne geçirdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın