Kuala Lumpur Major'u sunacak 25 isim belli oldu!

Tanıdık birçok isim var!


16 takımın 1 Milyon Dolar para ödülü 15000 DPC puanı için yarışacağı, 2018-19 DPC sezonunun ilk Major'u olacak olan Kuala Lumpur Major 9 Kasım'da başlayacak. Turnuvanın organizatörü PGL ise şimdiden turnuvada bizlerin karşısında olacak isimleri tanıttı.

Paul "Redeye" Chaloner ve Jorien "Sheever" van der Heijden turnuvayı bizlere sunacak. Diğer yandan Tobiwan, OD Pixel, Fogged gibi efsane maç spikerleri de maçlardaki heyecanımızı maksimum seviyeye çıkaracak.

Bunların dışında AdmiralBulldog, Black, Pieliedie gibi eski oyuncular da analiz masasında olacak. SirActionSlacks, Pindapanda gibi isimler de bizleri eğlendirmek ve içerik üretmek için alanda olacaklar.

Axiata Arena'da gerçekleşecek olan Major turnuva Twitch üzerinden canlı yayınlanacak.

Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk

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