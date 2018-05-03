KSV eSports'dan isim değişikliği
LCK'de mücadele eden KSV eSports isim ve logosunda değişikliğe gidip yeniden markalaşacak.
Eski adıyla "Samsung Galaxy" 2017 yılında dünya şampiyonu olduktan sonra KSV tarafından satın alındı. Takımın 2018 yılının başında yeniden markalaşması bekleniyordu ancak bu 2018 yaz mevsimine kadar ertelendi.
3 Mart'da KSV eSports resmi facebook hesabının ismini @GenGesports olarak ve League of Legends takımının resmi Facebook sayfasının ismi @GenGLoL olarak değiştirildi. KSV eSports yeni mevsime"Gen.G" ismiyle devam edecek gibi gözüküyor.
Bu değişikliğin ardından KSV oyuncuları oyun içi isimlerini de değiştirdi. Ruler, Crown, CoreJJ, Ambition ve CuVee kullanıcı adlarına "Gen G" eklemesi yaptı.
KSV'nin muhtemel yeni ismi ve logosunun bu şekilde olması bekleniyor:
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