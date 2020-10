Krzyzewski'nin Kobe anısı: "Her kimse onu mahvederim koç!"

Eski ABD takımı koçu Mike Krzyzewski, 2008 Olimpiyatları zamanından, efsane oyuncu Kobe Bryant ve eski NBA yıldızı Manu Ginobili'nin bulunduğu bir anısını paylaştı.



Kobe, efsanevi kariyeri boyunca üstün basketbol becerileri ve muazzam rekabet gücü ile biliniyordu. 2008 yılında Krzyzewski, Kobe'nin Black Mamba zihniyetine ilk elden tanık olmuştu.



Krzyzewski, takımın 2008 altın madalya maratonunda bir öykü anlattı ve Bryant ile Ginobili'nin yer aldığı bu anısını, J.J. Redick'in sunduğu The Old Man & the Three'nin bir bölümünde paylaştı:



"Kobe, 'Koç, seninle bir dakika konuşabilir miyim?' dedi. Ayrı bir odaya gittik ve 'Senden bir iyilik istemem gerek' dedi. 'Evet, nedir?' dedim. 'Her takımdaki en iyi dış alan oyuncusunu savunmak istiyorum. Söz veriyorum, her kimse onu mahvederim.' dedi."



"Altın madalyayı kazanmamız için Arjantin'i yenmemiz gerektiğini biliyordu. Ginobili'yi savunmak istemişti. Bunu zaten önceden çözmüştü ve Ginobili'yi savunmak için hazırlanacaktı."



Ginobili, yarı finalin ilk çeyreğinde ABD Takımı'na karşı sakatlanmış ve sahaya dönmemişti. Ancak Arjantin, maçın büyük bölümünde mücadele etmiş olsa da, Coach K'in takımına karşı kazanmak için yeterli hücum gücüne sahip değildi ve 101-81 yenilmişti.