Krzyzewski: "'92 Dream Team, '08 Redeem Team'i yenerdi"

Uzun süre Duke Üniversitesi ve ABD Milli takımının başantrenörlüğünü yapan Mike Krzyzewski, Michael Jordan'ın 1992'deki "Dream Team" ve LeBron James'in 2008'deki "Redeem Team" ekiplerinin varsayımsal bir maçta nasıl karşı karşıya geleceklerine dair düşüncelerini paylaştı.



Krzyzewski'den, New Orleans Pelicans guardı JJ Reddick'in "The Old Man & the Three" podcast'inin son bölümünde, iki Olimpiyat takımı arasında bir seçim yapması istendi. Eğer sağlıklıysa, takım patronu Dream Team'in yedi maçlık bir seride galip geleceğine inandığını söyledi:



"En verimli dönemlerinde olan, 11 Hall of Fame sınıfı oyuncudan ve en iyi takımdan bahsediyorsunuz. NBA, Olimpiyatlara ilk kez geliyordu ve (eski başkan) David Stern ve NBA tarafından vizyoner bir dönemdi. Küresel basketbol dünyası için atom bombası niteliğindeydi.



Bu adamlar orada birer rockstardı ve çok da centilmenlerdi. Bizi çok iyi temsil etmişlerdi. Ve 80'lerin NBA'i, bugün NBA'de olduğunuz kişiyi yapılandıran şeydir. ABD milli takımı için bir kültürümüz yoktu. Onlar, o an için kültürlerini Milli takıma taşımışlardı, ondan sonra da kalmamıştı. O an o şekilde ilerlemişti."



Krzyzewski, Dream Team kadrosunda asistan koçluk, 2008 kadrosunda ise başantrenörlük yapmıştı ve ikisiyle de altın madalya kazanmıştı.