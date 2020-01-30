Bundesliga ekiplerinden'da gözden çıkarılan'i kadrosuna kattı.Alman temsilcisi, bu transfer için Milan'a 27 milyon euro bonservis bedeli ödedi.Genoa'da geçen sezonun ilk yarısında çıktığı 21 maçta 19 gol attıktan sonra dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki santrfor Piatek, 2019 Ocak'ında 38 milyon euro karşılığında Milan'a transfer olmuştu.Milan'da çıktığı 41 maçta 19 gol atan Piatek'in performansını yetersiz bulan Milan yönetimi, Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leao, Ante Rebic gibi isimleri kadrosuna katmıştı. İkinci plana düştüğünü düşünen Piatek de yakın zamanda takımdan ayrılacağını açıklamıştı.