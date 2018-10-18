Krzysztof Piatek: ''CR7 ile forma değiştirmek istiyorum''

Serie A ekiplerinden Genoa forması giyen ve bu sezonki performansıyla dikkat çeken Krzysztof Piatek, Juventus maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Serie A'da Juventus ile karşılaşacakları maç öncesi konuşan Krzysztof Piatek, Cristiano Ronaldo ile forma değiştirmek istediğini söyledi.
Bu sezon Serie A'da 7 hafta sonunda 9 gole imza atan 23 yaşındaki Polonyalı golcü oyuncu, Juventus karşısında zoru deneyeceklerini söylerken ''Tüm düşüncemiz Juventus maçı. En güçlü takıma karşı oynamak için hazırız. Kim bilir, futbolda her şey mümkün, kazanabiliriz. Dünyanın en güçlü oyuncusu Cristiano Ronaldo'ya karşı oynamak güzel olacak. Maçın ardından onunda forma değiştirmek istiyorum'' ifadelerini kullandı.
Genoa, Piatek'i sezon başında Cracovia Krakow'dan 4,5 milyon euroya transfer etmişti.
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Serie A'da Juventus ile karşılaşacakları maç öncesi konuşan Krzysztof Piatek, Cristiano Ronaldo ile forma değiştirmek istediğini söyledi.
Bu sezon Serie A'da 7 hafta sonunda 9 gole imza atan 23 yaşındaki Polonyalı golcü oyuncu, Juventus karşısında zoru deneyeceklerini söylerken ''Tüm düşüncemiz Juventus maçı. En güçlü takıma karşı oynamak için hazırız. Kim bilir, futbolda her şey mümkün, kazanabiliriz. Dünyanın en güçlü oyuncusu Cristiano Ronaldo'ya karşı oynamak güzel olacak. Maçın ardından onunda forma değiştirmek istiyorum'' ifadelerini kullandı.
Genoa, Piatek'i sezon başında Cracovia Krakow'dan 4,5 milyon euroya transfer etmişti.
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