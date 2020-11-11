Kruse'ye takım arkadaşından övgü: "O bir patron"

Union Berlin'in bu sezon başında transfer ettiği Cedric Teuchert, takım arkadaşı Max Kruse hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Kruse'ye takım arkadaşından övgü: 'O bir patron'
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11 Kasım 2020 19:18
Cedric Teuchert, sezon başında Schalke 04'ten Union Berlin'in yolunu tuttu. Max Kruse'yle takım arkadaşlığı yapan genç oyuncu, yeni takım arkadaşını övdü.

"MAX'LA OYNAMAK BÜYÜK KEYİF"

23 yaşındaki forvet açıklamasında; "Max gerçek bir patron. Gerçek bir takım oyuncusu ve takımımız için de önemi büyük. Onunla beraber oynamak büyük keyif ve yardımları için de müteşekkirim." dedi.

Fenerbahçe'den sonra tekrar ülkesine dönen 32 yaşındaki Kruse, çıktığı 7 Bundesliga maçında 3 gol ve 5 asist yaptı.



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