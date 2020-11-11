Kruse'ye takım arkadaşından övgü: 'O bir patron'

Cedric Teuchert, sezon başında Schalke 04'ten Union Berlin'in yolunu tuttu. Max Kruse'yle takım arkadaşlığı yapan genç oyuncu, yeni takım arkadaşını övdü.



"MAX'LA OYNAMAK BÜYÜK KEYİF"



23 yaşındaki forvet açıklamasında; "Max gerçek bir patron. Gerçek bir takım oyuncusu ve takımımız için de önemi büyük. Onunla beraber oynamak büyük keyif ve yardımları için de müteşekkirim." dedi.



Fenerbahçe'den sonra tekrar ülkesine dönen 32 yaşındaki Kruse, çıktığı 7 Bundesliga maçında 3 gol ve 5 asist yaptı.



