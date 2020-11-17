Kruse'nin transferine avukatlar engel oldu

Max Kruse, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bir süre kulüpsüz kaldı. Alman orta saha Union Berlin'le anlaşarak Almanya'ya geri döndü.



32 yaşındaki on numara oyuncusunun Köln formasıyla yeni sezona başlama ihtimali bulunuyordu.



FENERBAHÇE DAVASI ENGEL OLDU



Fenerbahçe'yle yollarını ayırdıktan sonra davalık olan Kruse'nin sahaya çıkıp çıkamayacağı o dönem netleşmemişti.



Durumu inceleyen Köln kulübü avukatları, Kruse'yle anlaşma olsa dahi maçlara çıkmasının kesin olmamasından dolayı transferden vazgeçti.



Bunun yerine Bundesliga'ya Union Berlin formasıyla dönen Kruse, ligde çıktığı 7 maçta 3 gol ve 5 asistle takımına katkı sağladı.



