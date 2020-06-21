Kruse'nin posterleri kaldırıldı

Fenerbahçe, sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden ve ülkeden ayrılan Max Kruse'nin görsellerini ve posterlerini tüm mağazalarındaki raflardan kaldırdı.



Kadıköy Ülker Stadyumu'ndaki Fenerium mağazasında da Alman yıldızın fotoğrafının yer aldığı alana başka görseller eklendi.



Kruse, ayrılık açıklamasında şubat ayından bu yana ödemelerini alamadığını gerekçe göstermişti.



