Krunoslav Simon: "Yorgunduk ama kazandık"

Anadolu Efesli basketbolcu Krunoslav Simon, takımının ASVEL'i 78-72 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Krunoslav Simon: 'Yorgunduk ama kazandık'
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04 Şubat 2022 22:43
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 25. haftasında Sinan Erdem'de ağırladığı Asvel'i 78-72 mağlup etti. Anadolu Efes'te Krunoslav Simon, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"YORGUNDUK AMA KAZANDIK"

Yorgun olmalarına rağmen kazandıklarını söyleyen Simon, "Bir enerji bulmamız gerekiyordu. 3. çeyrek başında bulduk. Top çaldık, özellikle Shane Larkin ile. Bu da enerji getirdi. Yorgunduk ama önemli bir galibiyet elde ettik." ifadelerini kullandı.

"BİZ HÜCUM TAKIMIYIZ"

Hücum takımı olduklarını söyleyen 36 yaşındaki oyuncu, "Bu maç böyleydi. Birçok üçlük bulmamıza rağmen boş fırsatları da kaçırdık. Her zaman söylüyorum, biz hücum takımız. Hücumu çok çabuk kullanmamız bizim için normal." dedi.

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