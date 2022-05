Krunoslav Simon: 'Son 10 yılın en ilginç Final Four'u!'

Anadolu Efes'in Hırvat tecrübeli yıldızı Krunoslav Simon, Belgrad'da düzenlenecek Final Four öncesi Sporx.com'dan Hakan Celep'e açıklamalarda bulundu.



3. kez üst üste Final Four'a yükselmeleriyle ilgili konuşan Simon, "Harika hissediyoruz. Kolay bir sezon geçirmedik. Ancak, sonunda hak ettiğimiz noktaya geldik ve üst üste 3. Final Four başarımızı elde ettiğimiz için gururluyuz. Zorluklar yaşadığınız anlarda kazanma mentalitenizle ayakta kalırsınız. Bizde de bu mentalite var. Her zaman işler harika gitmez. Sakatlıklar, şanssızlıklar vb. şeyler yaşarsınız. Kendinize güvenmelisiniz. Sezon uzun ve işleri yoluna koyacağınıza dair özgüveniniz olmalı." dedi.



"Final Four'da tek maç olduğu için sezon içerisinde de zorlu anlar yaşayıp bunlardan tecrübeler edinmeniz iyidir." sözleriyle konuşmasını sürdüren Simon, "Bence bu yıl, son 10 yılın en ilginç Final Four'u olacak. Tüm takımlar çok benzer, çok iyi, çok güçlü. Kazananı küçük detaylar belirleyecek." açıklamasını yaptı.



"HER SAVUNMA, HER HÜCUM, HER TOP ÇOK ÖNEMLİ"



Final Four'daki rakipleri Olympiakos'u değerlendiren tecrübeli oyuncu, "Olympiakos zeki bir oyun oynuyor. Pozisyon pozisyon ele alıyorlar. Her savunma, her hücum, her top çok önemli. Her sayı çok önemli olacak. Evimizde Olympiakos'a karşı çok rahattı. İyi oynamamışlardı. Bunun nedeninin ne olduğunu bilmiyorum. Belki zor bir dönemden geçiyorlardı. Pire'deki maç çok yakındı. Neredeyse kazanmak üzereydik. Küçük detaylar maçın sonucunu belirledi." dedi.



Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas'ın maç öncesi 'Şampiyon olma ihtimali en az olan takım biziz' sözlerini değerlendiren Hırvat yıldız, "Bartzokas, Final Four öncesi sözleriyle takımının üstünden baskıyı almaya çalışıyor. Bu tür şeyleri söylemek çok kolay. Normal sezonu onlar 2. sırada, biz ise 6. sırada bitirdik. Final Four'da her şey tek maça bağlı. Bence Bartzokas sözleriyle de takımını rahatlatmayı, motive etmeyi hedefliyor." ifadelerini kullandı.



"ANADOLU EFESLİLER BÜYÜK BİR GÜÇ"



Yarı finalin diğer maçıyla ilgili de görüşünü aldığımız Simon, "Real Madrid mi kazanır, Barcelona mı kazanır bilemiyorum. Normal sezon performanslarına bakınca çoğunluk Barcelona diyebilir. Real Madrid şu an çok formda, son 1 ayda çok iyi seviyeye çıktılar. Kimin kazanacağını bilemiyorum. Bu yalnızca tek maç. Biri kazanır demek çok zor." açıklamasını yaptı.



Anadolu Efes taraftarına da mesaj gönderen Krunoslav Simon, "Anadolu Efesliler bizim için çok büyük bir güç. Sürekli arkamızdalar, sürekli destek oluyorlar. Sezon başından sonuna kadar bizi bırakmadılar. Final Four'da onlar için elimizden gelen her şeyi yapacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





