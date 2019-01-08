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Krunoslav Simon: "Hedefe bir adım daha..."

Anadolu Efes'in Hırvat yıldızı Krunoslav Simon , Zalgiris Kaunas maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Krunoslav Simon: 'Hedefe bir adım daha...'
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08 Ocak 2019 14:12
Anadolu Efes'in Hırvat yıldızı Krunoslav Simon, Zalgiris Kaunas ile oynayacakları zorlu maç öncesi EuroLeague resmi sitesine kısa bir açıklama yaptı.

İşte Krunoslav Simon'un Zalgiris maçı değerlendirmesi:

"Zalgiris, ne kadar iyi bir takım olduğunu gösterdi. Özellikle, kendi evlerinde daha iyi oynuyorlar. Böylesine zorlu bir salonda kazanmak zor ama bu maç bizim için çok önemli. Burada kazanacak kapasitemiz var ve galibiyete ulaşacağımızı düşünüyorum. Burada kazanırsak hedefimize bir adım daha yaklaşacağız."

ANADOLU EFES, PERŞEMBE AKŞAMI KHIMKI'Yİ AĞIRLIYOR

Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas maçı sonrası 10 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00'de Khimki Moskova'yı sahasında ağırlıyor.

Anadolu Efes'in EuroLeague macerası Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduran basketbol severlerin desteğiyle muhteşem bir basketbol şölenine dönüşüyor!

Son saniyeye kadar süren heyecanın yanında, sürpriz şovlar, eğlenceli etkinlikler ve ödüllü yarışmalar da seni bekliyor!

Bu harika atmosferin bir parçası olmak ve bu zorlu yolculukta yanımızda olmak için geç kalmadan biletini al!

BİLET FİYATLARI

3. Kategori: 22.5 TL 
2. Kategori: 42.5 TL 
1. Kategori: 75 TL 
Saha İçi S2: 130 TL 
Saha İçi S1: 210 TL 
Saha İçi P2: 425 TL

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