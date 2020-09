Krunoslav Simon: 'Anadolu Efes'te büyük oyuncular var'

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon, 2020-2021 sezonu öncesi düzenlenen "medya buluşmaları" organizasyonu kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Buluşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.



Basın mensuplarının sorularına cevap veren Simon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen sezon THY Avrupa Ligi ile Basketbol Süper Ligi'nin şampiyon ilan edilmeden sonlandırılmasıyla ilgili, "Çok formdaydık. Son bölüm için çok hazırdık. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriydik ancak bu sadece sporu değil tüm dünyayı ilgilendiriyor. Elimizde olan bir durum değildi. Elbette çok üzgünüz ancak yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.



Salgın süreciyle ilgili konuşan Hırvat basketbolcu, "Karantina çok uzun sürdü. Bir süre sonra sıkılmaya başladık. Bu süreçte hiç umutsuzluğa kapılmadım. Olumsuz düşünmedim. Spor, toplumun en önemli ögesi. En iyi sezonumu geçiriyordum. Basketbola ara verilmesi insanın başına gelebilecek en kötü şey değil. Şu an heyecanla yeni sezonun başlamasını bekliyoruz. Umarım her şey en kısa sürede normale döner." değerlendirmesinde bulundu.



Güçlü bir takıma sahip olduklarını vurgulayan Krunoslav Simon, "Benim stilime uygun bir oyun tarzımız var. Büyük oyuncularla oynamak işimi kolaylaştırıyor. 35 yaşında olmama rağmen her geçen gün üstüne koyarak ilerlemeye çalışıyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum. Bu seviyelerde oynayamacağımı düşündüğüm an jübilemi yapacağıma emin olabilirsiniz." diye konuştu.



Son olarak futbolla ilgili bir soruyu yanıtlayan Simon, "Büyük futbol takipçisiyim. Futbolu çok seviyorum. Yakından takip ediyorum. Türkiye'de ve başka liglerde çok fazla futbol maç izliyorum. Futbolcu arkadaşlarım var. Onlarla futbol ve basketbol üzerine tartışıyoruz ancak bu konuşmalarda bir yere varamıyoruz." şeklinde görüş belirtti.