Krunoslav Simon ameliyat edildi

Anadolu Efes'in yıldızı Krunoslav Simon dizinden operasyon geçirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Krunoslav Simon ameliyat edildi
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02 Haziran 2022 20:14
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nın Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon dizinden operasyon geçirdi.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başarılı oyuncumuz Krunoslav Simon, Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından yönetilen başarılı bir artroskopik diz ameliyatı geçirmiştir." denildi.

Paylaşımda 36 yaşındaki forvet oyuncusu için geçmiş olsun mesajına da yer verildi.

 
 
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