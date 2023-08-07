Krunic'ten Milan yönetimine Fenerbahçe isteği

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Rade Krunic, Fenerbahçe'ye transfer olmak isteğini Milan yönetimiyle paylaştı. İşte detaylar..

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Krunic'ten Milan yönetimine Fenerbahçe isteği
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07 Ağustos 2023 09:25
Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler birçok yıldızla takımı güçlendirirken, takviyelerine devam edecek. Bu isimlerden biri ise Serie A devi Milan'da forma giyen Rade Krunic...

FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

Fenerbahçe, Rade Krunic transferi için gün sayıyor. Sebebi ise oyuncunun sarı-lacivertli takımda oynamak istemesi. İtalyan basını, Krunic'in Milan yönetimiyle görüştüğünü ve Fenerbahçe'de oynamak için izin istediğini yazdı. Haberde; Krunic'in talebinin Milan'ı köşeye sıkıştırdığına da yer verildi. İtalyanlar, F.Bahçe'nin Krunic'i Dzeko aracılığıyla ikna ettiğine vurgu yaptı.

29 yaşındaki orta sahanın 3.5 milyon euro yıllık ücret kazanacağının da altını çizdi. Fenerbahçe, Krunic için Milan'a 5 milyon euro önermişti. Fakat Çizme ekibi 10 milyon euro'dan aşağıya inmeyerek kapıyı kapamıştı. Krunic'in yaptığı görüşme sonrasında tarafların 7 milyon euro'ya anlaşacağı belirtildi.

RADE KRUNIC KİMDİR?

Rade Krunic, 7 Ekim 1993'te Bosna-Hersek'in Foca kentinde dünyaya geldi. Futbola şehrinin takımı Sutjeska Foca'da başladı. 2013 Ocak'ta Donji Srem'e transfer oldu ve 1.5 yıl sonra Hellas Verona'ya imza attı. Sırasıyla Donji Srem, Borac Cacak ve Empoli'de forma giydi. 2019 yazında Empoli'den Milan'a 8.6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. 



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