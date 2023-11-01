Krunic'ten Fenerbahçe'ye müjde

Fenerbahçe'nin sezon başında çok istediği Milan'ın Bosnalı orta saha oyuncusu Rade Krunic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
KRUNIC, MİLAN İLE ANLAŞMIŞ DEĞİL
İtalyan ekibi, yeni sözleşme konusunda 30 yaşındaki yıldızla yaptığı görüşmelerde henüz bir sonuç almış değil. Krunic, Milan'dan F.Bahçe'nin kendisine önerdiği 3.5 milyon euro yıllık maaş talep ediyor. İtalyan ekibi ise 2.5 milyon euroya kadar çıkmış durumda. Başarılı oyuncunun Milan ile olan sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında bitiyor.
LYON DA DEVREDE
30 yaşındaki oyuncu ile Fransız ekibi Lyon da yakından ilgileniyor.
MİLAN OYUNCU ARAYIŞINA BAŞLADI
Milan bir yandan da orta saha için arayışlarına devam ediyor. İtalyan ekibinin gündemine Boca Juniors'un orta saha oyuncusu Ezequiel Fernandez geldi. 21 yaşındaki genç ismin kulübü ile olan sözleşmesi 2025 yılının Aralık ayında sona eriyor. Fernandez'in güncel piyasa değeri ise 7 milyon. Başarılı oyuncu bu sezon oynadığı 39 resmi maçta sadece 2 asist yaptı.
KRUNIC, MİLAN İLE ANLAŞMIŞ DEĞİL
İtalyan ekibi, yeni sözleşme konusunda 30 yaşındaki yıldızla yaptığı görüşmelerde henüz bir sonuç almış değil. Krunic, Milan'dan F.Bahçe'nin kendisine önerdiği 3.5 milyon euro yıllık maaş talep ediyor. İtalyan ekibi ise 2.5 milyon euroya kadar çıkmış durumda. Başarılı oyuncunun Milan ile olan sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında bitiyor.
LYON DA DEVREDE
30 yaşındaki oyuncu ile Fransız ekibi Lyon da yakından ilgileniyor.
MİLAN OYUNCU ARAYIŞINA BAŞLADI
Milan bir yandan da orta saha için arayışlarına devam ediyor. İtalyan ekibinin gündemine Boca Juniors'un orta saha oyuncusu Ezequiel Fernandez geldi. 21 yaşındaki genç ismin kulübü ile olan sözleşmesi 2025 yılının Aralık ayında sona eriyor. Fernandez'in güncel piyasa değeri ise 7 milyon. Başarılı oyuncu bu sezon oynadığı 39 resmi maçta sadece 2 asist yaptı.