Krunic'ten Fenerbahçe talebi!

Milan'ın sözleşme uzatmak istediği Rade Krunic, İtalyan ekibinden, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin önerdiği (Yıllık 3-3.5M€) rakamı istedi. Milan'ın teklifi ise bonuslarla birlikte 2 milyon euro.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Krunic'ten Fenerbahçe talebi!
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15 Ekim 2023 17:15
Son güncelleme 15 Ekim 2023 17:18
Milan, Bosnalı orta saha oyuncusu Rade Krunic'in sözleşmesini uzatmak istiyor.

Tuttosport'ta yer alan habere göre, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den teklif alan Krunic'in, Milan'dan, sarı-lacivertlilerin önerdiği rakamı (Yıllık 3-3.5 milyon) istediği aktarıldı.

MILAN'IN ÖNERDİĞİ RAKAM

Milan'ın ise teklifinin bu rakamlara uzak olduğu kaydedildi. İtalyan ekibinin, 30 yaşındaki futbolcuya teklifinin bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon euro bandında olduğu ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

2019 yılından bu yana Milan'da forma giyen Bosnalı futbolcu, İtalyan ekibinde 131 maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Krunic'in Milan ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.



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