Krunic'ten Fenerbahçe talebi!

Milan, Bosnalı orta saha oyuncusu Rade Krunic'in sözleşmesini uzatmak istiyor.
Tuttosport'ta yer alan habere göre, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den teklif alan Krunic'in, Milan'dan, sarı-lacivertlilerin önerdiği rakamı (Yıllık 3-3.5 milyon) istediği aktarıldı.
MILAN'IN ÖNERDİĞİ RAKAM
Milan'ın ise teklifinin bu rakamlara uzak olduğu kaydedildi. İtalyan ekibinin, 30 yaşındaki futbolcuya teklifinin bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon euro bandında olduğu ifade edildi.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
2019 yılından bu yana Milan'da forma giyen Bosnalı futbolcu, İtalyan ekibinde 131 maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
Krunic'in Milan ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Tuttosport'ta yer alan habere göre, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den teklif alan Krunic'in, Milan'dan, sarı-lacivertlilerin önerdiği rakamı (Yıllık 3-3.5 milyon) istediği aktarıldı.
MILAN'IN ÖNERDİĞİ RAKAM
Milan'ın ise teklifinin bu rakamlara uzak olduğu kaydedildi. İtalyan ekibinin, 30 yaşındaki futbolcuya teklifinin bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon euro bandında olduğu ifade edildi.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
2019 yılından bu yana Milan'da forma giyen Bosnalı futbolcu, İtalyan ekibinde 131 maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
Krunic'in Milan ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.