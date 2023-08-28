Fenerbahçe, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın ısrarla istediği Rade Krunic transferinde Milan'ı ikna edemedi. İtalyan ekibinde Teknik Direktör Stefano Pioli, Kanarya'nın yoğun ilgisine rağmen yıldız orta sahanın takımda kalacağını açıkladı. Fenerbahçe Yönetimi ise bu gelişmenin ardından alternatif olarak belirlediği isimler için çalışmalara başladı.
İlk olarak Galatasaray'ın da gündeminde olan Tanguy Ndombele için temaslar kurulacak. Tottenham, Ndombele için 15-20 milyon euro istiyor. Kanarya, daha önce oyuncu için İngiliz ekibi ile görüşme gerçekleştirmişti.
SOUMARE KİRALIK OLABİLİR
Öte yandan Sarı-Lacivertliler, Leicester'da forma giyen Boubakary Soumare için yeniden harekete geçecek. Daha önce 24'lük Fransız yıldız için kiralama teklifi yapan Fenerbahçe, bir kez daha İngiliz ekibini ikna etmeye çalışacak.
SON ADAY MAKOUMBOU
Antoine Makoumbou için de Cagliari ile pazarlık masasına oturacak olan Fenerbahçe, 25 yaşındaki Kongolu futbolcuyu 4-5 milyon euro bedelle bitirebilir. Fakat Makoumbou listede ilk sırada değil. Kanarya, birçok oyuncu için çalışmalar yaparak en uygun transferi gerçekleştirmek istiyor.
İlk olarak Galatasaray'ın da gündeminde olan Tanguy Ndombele için temaslar kurulacak. Tottenham, Ndombele için 15-20 milyon euro istiyor. Kanarya, daha önce oyuncu için İngiliz ekibi ile görüşme gerçekleştirmişti.
SOUMARE KİRALIK OLABİLİR
Öte yandan Sarı-Lacivertliler, Leicester'da forma giyen Boubakary Soumare için yeniden harekete geçecek. Daha önce 24'lük Fransız yıldız için kiralama teklifi yapan Fenerbahçe, bir kez daha İngiliz ekibini ikna etmeye çalışacak.
SON ADAY MAKOUMBOU
Antoine Makoumbou için de Cagliari ile pazarlık masasına oturacak olan Fenerbahçe, 25 yaşındaki Kongolu futbolcuyu 4-5 milyon euro bedelle bitirebilir. Fakat Makoumbou listede ilk sırada değil. Kanarya, birçok oyuncu için çalışmalar yaparak en uygun transferi gerçekleştirmek istiyor.