Krunic, Fenerbahçe için gemileri yaktı

Şampiyonluğa odaklanan Fenerbahçe ara transferde kadrosunu deneyimli isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor. Savunmanın yanı sıra orta sahaya mutlaka bir takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin listesinde Rade Krunic ilk sırada yer alıyor.
FENERBAHÇE İÇİN GEMİLERİ YAKTI
Milan'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu ara transferde Fenerbahçe ile anlaşmanın hesaplarını yapıyor. Sezon başında sarı-lacivertli takıma transferi gerçekleşmeyen Krunic'in bu kez çok kararlı olduğu ve şimdiden hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Bosna Hersek Milli Takımı'ndan kaptanı Edin Dzeko ile sürekli iletişim halinde olan Krunic'in İstanbul'daki yaşam, ev, şoför gibi konularda araştırma içinde olduğu belirlendi.
OYUNCULARDAN BİLGİ TOPLUYOR
Dzeko'nun yanı sıra Baliç ve Boliç gibi Türkiye'de daha önce top koşturan Boşnak oyunculardan da bilgi toplayan Krunic'in kariyerini Fenerbahçe'de sürdürmeyi çok istediği ifade edildi. Milan'da son dönemde fazla şans bulamayan yıldız futbolcunun hem düzenli oynamak hem de kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği vurgulandı.
PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
Diğer yandan Fenerbahçe ile Milan arasındaki bonservis pazarlıkları da devam ediyor. Kulüpler arasındaki farkın 2 milyon euro olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin deneyimli oyuncu için 4 milyon euroyu gözden çıkardığı, Milan'ın ise 6 milyon euroluk beklenti içinde olduğu kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI
Milan'a Temmuz 2019'da 8,6 milyon euro bonservis karşılığında Empoli'den transfer olan Rade Krunic, 139 resmi maça çıkarken 3 gol, 6 asiste imza attı.
FENERBAHÇE İÇİN GEMİLERİ YAKTI
Milan'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu ara transferde Fenerbahçe ile anlaşmanın hesaplarını yapıyor. Sezon başında sarı-lacivertli takıma transferi gerçekleşmeyen Krunic'in bu kez çok kararlı olduğu ve şimdiden hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Bosna Hersek Milli Takımı'ndan kaptanı Edin Dzeko ile sürekli iletişim halinde olan Krunic'in İstanbul'daki yaşam, ev, şoför gibi konularda araştırma içinde olduğu belirlendi.
OYUNCULARDAN BİLGİ TOPLUYOR
Dzeko'nun yanı sıra Baliç ve Boliç gibi Türkiye'de daha önce top koşturan Boşnak oyunculardan da bilgi toplayan Krunic'in kariyerini Fenerbahçe'de sürdürmeyi çok istediği ifade edildi. Milan'da son dönemde fazla şans bulamayan yıldız futbolcunun hem düzenli oynamak hem de kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği vurgulandı.
PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
Diğer yandan Fenerbahçe ile Milan arasındaki bonservis pazarlıkları da devam ediyor. Kulüpler arasındaki farkın 2 milyon euro olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin deneyimli oyuncu için 4 milyon euroyu gözden çıkardığı, Milan'ın ise 6 milyon euroluk beklenti içinde olduğu kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI
Milan'a Temmuz 2019'da 8,6 milyon euro bonservis karşılığında Empoli'den transfer olan Rade Krunic, 139 resmi maça çıkarken 3 gol, 6 asiste imza attı.