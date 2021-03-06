Kroos'tan Özil'e Milli takım tepkisi

Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos, eski takım arkadaşı Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakma sürecini şık bulmadığı için kendisine hakaret ve tehditler yağdığını söyledi.



O dönemde Mesut Özil'in kendisine ırkçılık yapıldığını söylemesi sonrasında tepki gösteren Kroos, "2018 Dünya Kupası sonrasında, Mesut Özil'in milli takımı bırakma yönteminden memnun değildim ve bu yüzden birçok insan için ben bir Nazi'ydim. Sarışın, mavi gözlü, profile uyuyordum. Bundan kurtulmayı başardım. Sahte bir profil açan herkes, başkalarına istediği gibi saldırabiliyor. Bana gelen mesajlar gerçekten çok farklı bir boyuta ulaşmıştı." ifadelerini kullandı.



Mesut Özil, milli takımı bıraktıktan sonra, "Kazanınca Alman, kaybedince mülteciyiz" demiş ve Kroos ise, "Tamamen yanlış ve uygunsuz söylemlerdi. Kesinlikle ırkçılık yapılmadı. Almanya Futbol Federasyonu bu konuda hep rol model oldu" şeklinde yanıt vermişti.



