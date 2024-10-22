Kroos: "Tuchel'e şaşırmadım"

Toni Kroos, İngiltere Milli Takımı'nın Thomas Tuchel tercihine şaşırmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Kroos: 'Tuchel'e şaşırmadım'
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22 Ekim 2024 20:37
Toni Kroos, İngiltere Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Thomas Tuchel ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kroos, İngiltere'nin bu tercihine şaşırmadığını söyledi. Alman eski yıldız, "Tuchel, çok iyi bir teknik direktör. Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve İngiltere'de popüler bir menajer. İngiltere'nin Tuchel tercihine şaşırmadım." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin resmi açıklamayı 16 Ekim'de yaptığı Thomas Tuchel, milli takımdaki mesaisine 2025 yılından itibren başlayacak.

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