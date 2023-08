Kroos: 'Suudi Arabistan'a gitmek saçmalık'

Toni Kroos, Gabri Veiga'nın Al Ahli'ye transferini "utanç verici" olarak nitelendirerek, Arap parasına yenik düşen oyuncular hakkındaki görüşünü zaten açıkça ortaya koyan yıldız oyuncu bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



"ORADA HER ŞEY PARA ETRAFINDA DÖNÜYOR"



Real Madrid'in orta saha oyuncusu, Suudi Arabistan' gitmek için La Liga'dan ayrılan oyuncuların çoğunu sert bir şekilde eleştirdi, "Orada iddialı futbol oynanıyor denmeye başlandı ama her şey para etrafında dönüyor." ifadelerini kullandı.



"KARİYERİNİN ORTASINDA GİDİLMEMELİ"



Toni Kroos oyuncuların çok erken yaşta parayı tercih ettiklerini ve bunu yapmamalarını söyleyen Kroos, "Cristiano Ronaldo gibi herkes bu kararı kendisi vermeli. Kariyerinin sonuna doğru bunu yap. Ancak kariyerinin ortasında olan ve Avrupa'nın en iyi kulüplerinde oynayacak kaliteye sahip bu oyuncuların bu transferleri gerçekleştirmeleri garip. Orada insan haklarının olmaması beni Suudi Arabistan'a gitmekten alıkoyacak." dedi.



"BURADA HER ZAMAN HAZIR OLMALISINIZ"



Kroos ise toplamda onuncu sezonunu oynadığı Real Madrid'e sadık kalmayı tercih ediyor. Bu sezonla birlikte 10. sezonuna girecek olan Kroos, "Daha önce hiçbir yerde 9 sene üst üste oynamadan Real Madrid'de 10. sezonuma giriyor olmak muhteşem bir duygu. Real Madrid'de her zaman göreve hazır olmanız ve elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekir." diyerek sözlerini noktaladı.