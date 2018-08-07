Kroos: 'Ronaldo'nun yerini doldurmak zor'

Alman yıldızıJuventus'a transferini yorumladı.Ronaldo'nun yokluğunda zorluklar yaşayacaklarını dile getiren Kroos, "Sezon başına 50 gol atan bir oyuncunun yerini doldurmak çok zor. Cristiano bizim için çok önemliydi" şeklinde konuştu.Alman orta saha oyuncusu sözlerini, "Ronaldo başarılarımızda başrol oyuncusuydu. Artık kupalar kazanmak daha zor olacak" ifadeleriyle tamamladı.Bayern Münih'ten 2014 yılında Real Madrid'e transfer olan Toni Kroos, Cristiano Ronaldo ile birlikte 4 sezon forma giydi.