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Kroos: "Ronaldo'nun yerini doldurmak zor"

Real Madrid'in orta saha oyuncusu Toni Kroos, Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun yerinin dolmayacağını söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Kroos: 'Ronaldo'nun yerini doldurmak zor'
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07 Ağustos 2018 01:49
Real Madrid'in Alman yıldızı Toni  Kroos, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferini yorumladı.

"BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Ronaldo'nun yokluğunda zorluklar yaşayacaklarını dile getiren Kroos, "Sezon başına 50 gol atan bir oyuncunun yerini doldurmak çok zor. Cristiano bizim için çok önemliydi" şeklinde konuştu.

"ARTIK KAZANMAK DAHA ZOR"

Alman orta saha oyuncusu sözlerini, "Ronaldo başarılarımızda başrol oyuncusuydu. Artık kupalar kazanmak daha zor olacak" ifadeleriyle tamamladı.

Bayern Münih'ten 2014 yılında Real Madrid'e transfer olan Toni Kroos, Cristiano Ronaldo ile birlikte 4 sezon forma giydi.



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