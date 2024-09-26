Kroos: 'MANU ile anlaşmıştım'

Real Madrid kariyeri sonrası yaz aylarında futbol kariyerini noktalayan Toni Kroos, Premier Lig için gelen soruya cevap verdi.



Kroos, "Premier Lig'de oynamak ister miydiniz?" şeklinde gelen sorunun ardından, "2014 yılında Manchester United ile anlaşmıştım. Ancak Manchester United, benim için Bayern Münih ile görüşen David Moyes'u görevden aldı ve Louis van Gaal'ı göreve getirdi. Sonra iki kulüp de anlaşmayı bozmaya karar verdi." şeklinde cevap verdi.



34 yaşındaki Alman eski yıldız, o dönem Bayern Münih'ten Real Madrid'e transfer olmuş ve 10 yıl boyunca İspanyol devinin formasını giymişti.



