Kroos: 'Leo Messi bu yıl çok iyi değildi'

Alman orta saha oyuncusu Toni Kroos, FIFA Yılın En İyileri ödülleri üzerine yorumlarını yaptı.



Real Madridli oyuncu, Lewandowski'nin ödülü hak ettiğini söylerken Messi için ise flaş bir söylemde bulundu.



"MESSI HAK ETMEDİ"



30 yaşındaki oyuncu açıklamasında; "Lewandowski kesinlikle ödülü hak etti ama bana göre Messi bu sezon ilk 3'e girmeyi hak etmedi. Messi, bu yıl çok iyi değildi." dedi.



Kroos ayrıca, Klopp ve Flick arasından birini seçemeyeceğini, ikisinin de olağan üstü iş çıkardıklarını belirtti.



