Kroos: "Leo Messi bu yıl çok iyi değildi"

Real Madrid orta sahası Toni Kroos, FIFA Yılın En İyileri ödüllerini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kroos: 'Leo Messi bu yıl çok iyi değildi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Aralık 2020 19:21
Alman orta saha oyuncusu Toni Kroos, FIFA Yılın En İyileri ödülleri üzerine yorumlarını yaptı.

Real Madridli oyuncu, Lewandowski'nin ödülü hak ettiğini söylerken Messi için ise flaş bir söylemde bulundu.

"MESSI HAK ETMEDİ"

30 yaşındaki oyuncu açıklamasında; "Lewandowski kesinlikle ödülü hak etti ama bana göre Messi bu sezon ilk 3'e girmeyi hak etmedi. Messi, bu yıl çok iyi değildi." dedi.

Kroos ayrıca, Klopp ve Flick arasından birini seçemeyeceğini, ikisinin de olağan üstü iş çıkardıklarını belirtti.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için