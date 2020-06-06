Kroos: 'Futbol dünyasında eşcinsellik gizlenmeli'

Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos, futbol dünyasında eşcinselliğin gizlenmesi gerektiğini söyledi.Bir oyuncunun gay olduğunu açıklamasının büyük tepkilere neden olabileceğini kaydeden tecrübeli oyuncu,ifadelerini kullandı.Kroos ayrıca, her oyuncunun avantajları ve dezavantajları düşünerek kendi kararını vermesi gerektiğini belirtti.