Kroos: 'Futbol dünyasında eşcinsellik gizlenmeli'

Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos, futbol dünyasında eşcinselliğin gizlenmesi gerektiğini söyledi.
Bir oyuncunun gay olduğunu açıklamasının büyük tepkilere neden olabileceğini kaydeden tecrübeli oyuncu, "Açıkçası sağduyum bana herkesin her şeyi açıklıkla söylemesi gerektiğini söylüyor ancak aktif bir futbolcunun gay olduğunu söylemesini tavsiye edemeyeceğim. Sonunda alacağı tepkileri çözemiyorum, saldırıya da uğrayabilir. Böyle olmamalı ve eminim ki çok destek de alacaktır ancak bir deplasman maçında ne olabileceğini tahmin edemiyorum." ifadelerini kullandı.
Kroos ayrıca, her oyuncunun avantajları ve dezavantajları düşünerek kendi kararını vermesi gerektiğini belirtti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Bir oyuncunun gay olduğunu açıklamasının büyük tepkilere neden olabileceğini kaydeden tecrübeli oyuncu, "Açıkçası sağduyum bana herkesin her şeyi açıklıkla söylemesi gerektiğini söylüyor ancak aktif bir futbolcunun gay olduğunu söylemesini tavsiye edemeyeceğim. Sonunda alacağı tepkileri çözemiyorum, saldırıya da uğrayabilir. Böyle olmamalı ve eminim ki çok destek de alacaktır ancak bir deplasman maçında ne olabileceğini tahmin edemiyorum." ifadelerini kullandı.
Kroos ayrıca, her oyuncunun avantajları ve dezavantajları düşünerek kendi kararını vermesi gerektiğini belirtti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın