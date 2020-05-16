Kroos: 'Çin'e gittiğimi asla duymazsınız'

Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos, geleceği ile ilgili konuşurken kesinlikle Çin'e gitmeyeceğini belirtti.30 yaşındaki oyuncu, Real Madrid'de kariyerine devam etmek istediğini söylerken, "Benim hakkımda kesinlikle okumayacağınız bir haber söyleyeyim: 'Kroos, Çin'e transfer oldu'. Bunu unutabilirsiniz" diye konuştu.Madrid'de kariyerini bitirmek istediğini de vurgulayan Kroos, "Her şey olabilir ama 33 yaşında, Premier Lig'de olacağımı sanmıyorum. Benim hedefim burada noktalamak" dedi.2014'te Bayern Münih'ten transfer olduğu Real Madrid'de 6 sezondur forma giyen Kroos'un 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.