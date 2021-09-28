'Kronik sakat' Falcao İspanya'da şov yapıyor

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kabak çekirdeği gibi açılan Radamel Falcao, La Liga'da haftanın golcüsü seçildi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; EPA
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'Kronik sakat' Falcao İspanya'da şov yapıyor
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28 Eylül 2021 10:49
İspanya'da Radamel Falcao fırtınası esiyor.

Sarı-kırmızılı takımdaki günlerini genelde sakatlığı nedeniyle tribünde geçiren ve Galatasaray'ın en sıkı takipçisi olan Kolombiyalı, yeni takımında harikalar yaratmaya devam ediyor. Falcao, ilk 11'de başladığı 3-1'lik kazanılan Cadiz maçında da golünü atmayı başardı.

Rayo Vallecano formasıyla çıktığı ilk 3 karşılaşmada 80 dakika içinde 3 gol atarken takımı da bu süreçte 3 galibiyet elde etti.

Falcao'nun bu performansı 15 milyon Euro ile İstanbul'dan ayrılan sarı-kırmızılıları oldukça şaşırtırken "Sakat mıydı yoksa oynamamak için numara mı yaptı" sorularını da beraberinde getirdi.  


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