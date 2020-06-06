Kronik hastalar ne zaman iş başı yapacak?

Kronik hastalar ne zaman işbaşı yapacak beklentisi devam ediyor. Özellikle kamuda kronik hasta olan çalışanların çalıştıkları kurumdan idari izinli sayılma durumları var ne yapacaklarını araştırıyorlar. Genelgeye göre, kamuda idari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak; bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklan saklı kalacak. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine dönecekler."Kovid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar" başlıklı resmi yazı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tüm kamu ve kurum kuruluşları ile valiliklere gönderildi.Söz konusu Genelge hükmüne göre, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığınca belirlenen kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı öngörüldü.Sağlık Bakanlığınca belirlenen hastalıklardan 1 Haziran 2020'den önceki 2 yıl içerisinde 2 kez aynı tanıyı almış olan kamu çalışanlarına, Bakanlığın e-nabız sistemi üzerinden "İdari izne esas Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi" üretileceği bildirildi.Kamu çalışanları, söz konusu belgeyi e-nabız sistemi üzerinden temin edebilecek.Halen immünsüpressif tedavi alanlar, metastatik veya kemoterapi, radyoterapi alan kanser hastaları, kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik iliği-kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar, insüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati) insülüne bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları, komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği), dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlar, serebrovasküler hastalık (inme-kanama) geçirenler).Kamu çalışanları, söz konusu belgeyi e-nabız sistemi üzerinden temin edebilecek.