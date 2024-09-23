Krizlerden yeniden doğuşa: Galatasaray

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'daki bu düşüşün ardından eleştiri okları teknik direktör Okan Buruk'a yönelitilirken, Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim de özellike geciken transferler nedeniyle tepkinin odağındaydı.
Ardından saha dışında yaşanan iki olay Sarı-Kırmızılı camiada iç karışıklık yarattı. Bazı yöneticilerin, taraftar grubunun da içinde bulunduğu şekilde karaborsa bilet sattığı iddiaları, ardından kulübün yasa dışı bahis sitesi olduğu öne sürülen bir markayla forma sponsorluk anlaşması imzalaması tartışmaları alevlendirdi.
Bu ortamda Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki performansı merakla bekleniyordu.
TAKIMI TARTIŞMALARDAN UZAK TUTTU
Okan Buruk, tartışmaların arasından futbolcularını sıyırdı. Sarı-Kırmızılılar, 1 haftada çıkacağı Çaykur Rizespor, Gaziantep ve Fenerbahçe maçlarına odaklandı. Yeni transferler Osimhen, Jakobs ve Sara'nın takıma hızlı adaptasyonu ile D.Sanchez'in 11'e dönüşü, Buruk'un elini güçlendirdi. Okan Hoca, Yunus Akgün'ü 11'e monte edip yüksek verim aldı. Çaykur Rizespor ile Gaziantep maçları rahat geçilirken taraftarların Buruk'a ve takıma güveni arttı.
ÖZEL MOTİVASYONLAR
Fenerbahçe'ye oranla derbiye daha kısa sürede hazırlanma şansı bulan Sarı-Kırmızılılarda, yönetim, her futbolcu için özel motivasyon yazıları hazırladı. Sakat Icardi'nin beklenenden erken dönüşü Florya'da önemli moral sağladı. Buruk, Mourinho'nun kendisine ve Galatasaray'a yönelik sözlerine yanıt vermedi, polemiğe girmedi.
4 GÜN 4 GECE FLORYA'YA KAMP KURDULAR
Teknik heyet, derbide rakibin gerilimi artırma çabası olursa ve hakem kararları ters çıksa dahi oyucuların sakinliklerini korumasını istedi. Okan Hoca ve ekibi Fenerbahçe'nin tüm resmi maçlarının analizini titizlikle yaptı. Rakibin eksik yanları çok iyi tespit edilip her oyuncuya tek tek anlatıldı. Buruk, takım oyununun sahada harfiyen uygulanmasını sağladı, Galatasaray derbide fiziksel açıdan ayakta kaldı. Yöneticiler İbrahim Hatipoğlu ile Maruf Güneş, derbi öncesi 4 gün 4 gece Florya'da adeta kamp kurdu, Buruk ve futbolcularla yakından ilgilendi.
Ardından saha dışında yaşanan iki olay Sarı-Kırmızılı camiada iç karışıklık yarattı. Bazı yöneticilerin, taraftar grubunun da içinde bulunduğu şekilde karaborsa bilet sattığı iddiaları, ardından kulübün yasa dışı bahis sitesi olduğu öne sürülen bir markayla forma sponsorluk anlaşması imzalaması tartışmaları alevlendirdi.
Bu ortamda Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki performansı merakla bekleniyordu.
TAKIMI TARTIŞMALARDAN UZAK TUTTU
Okan Buruk, tartışmaların arasından futbolcularını sıyırdı. Sarı-Kırmızılılar, 1 haftada çıkacağı Çaykur Rizespor, Gaziantep ve Fenerbahçe maçlarına odaklandı. Yeni transferler Osimhen, Jakobs ve Sara'nın takıma hızlı adaptasyonu ile D.Sanchez'in 11'e dönüşü, Buruk'un elini güçlendirdi. Okan Hoca, Yunus Akgün'ü 11'e monte edip yüksek verim aldı. Çaykur Rizespor ile Gaziantep maçları rahat geçilirken taraftarların Buruk'a ve takıma güveni arttı.
ÖZEL MOTİVASYONLAR
Fenerbahçe'ye oranla derbiye daha kısa sürede hazırlanma şansı bulan Sarı-Kırmızılılarda, yönetim, her futbolcu için özel motivasyon yazıları hazırladı. Sakat Icardi'nin beklenenden erken dönüşü Florya'da önemli moral sağladı. Buruk, Mourinho'nun kendisine ve Galatasaray'a yönelik sözlerine yanıt vermedi, polemiğe girmedi.
4 GÜN 4 GECE FLORYA'YA KAMP KURDULAR
Teknik heyet, derbide rakibin gerilimi artırma çabası olursa ve hakem kararları ters çıksa dahi oyucuların sakinliklerini korumasını istedi. Okan Hoca ve ekibi Fenerbahçe'nin tüm resmi maçlarının analizini titizlikle yaptı. Rakibin eksik yanları çok iyi tespit edilip her oyuncuya tek tek anlatıldı. Buruk, takım oyununun sahada harfiyen uygulanmasını sağladı, Galatasaray derbide fiziksel açıdan ayakta kaldı. Yöneticiler İbrahim Hatipoğlu ile Maruf Güneş, derbi öncesi 4 gün 4 gece Florya'da adeta kamp kurdu, Buruk ve futbolcularla yakından ilgilendi.