OLCAY ŞAHAN KALMA KARARI ALDI

İTALYA'DA KENDİMİ GÖSTERECEĞİM

Teknik direktör Ünal Karaman'ın planları arasında yer almayan, kadro dışı bırakılıp kulüp bulması istenen Olcay Şahan, Bordo-Mavili yöneticilerle yaptığı görüşmede sözleşme fesih şartlarını beğenmedi. 1.4 milyon euro alacağı olan Olcay'a Karadeniz temsilcisinin kurmaylarının, "200 bin euro peşin verelim, gerisini 1.5 yıl taksitle ödeyelim" önerisi kabul görmedi.31 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri aracılığıyla Trabzonsporlu yöneticilere, "Ben buraya isteyerek ve severek geldim. Bu kulüpte çok mutluydum. Bu şartlarla ayrılmam. Çok çalışıp kendimi yeniden göstermek gerekirse 6 numara pozisyonunda oynamak istiyorum. Bunun için Ünal hocamla da konuşmaya hazırım" dediği öğrenildi. Bu arada Trabzonspor'da Olcay Şahan krizinin nasıl aşılacağı ise merak konusu oldu.Trabzonspor'un 4 milyon 998 bin euro benservis bedeliyle İtalya'nın Parma kulübüne sattığı Slovak yıldız Juraj Kucka, Sky Sports'a konuştu. Parma'nın kendisini birçok konuda ikna ettiğine değinen 31 yaşındaki defansif orta saha, "Geçmişte İtalya'da yaptıklarımdan çok daha iyisini gerçekleştirmeyi umuyorum. Parma ile görüşmelerimiz 2-3 hafta sürdü. Teknik direktörümüzle henüz bir araya gelmedim" ifadelerini kullandı.