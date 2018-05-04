Kriz SMSC nedir, ne işe yarar? Kriz SMS kimden ve neden gönderildi?

Binlerce kullanıcının operatörleri üzerinden cep telefonlarına "Bu mesaj kriz SMSC platformu tarafından gönderilmiştir" B002 şeklinde bilgilendirme mesajı gönderildi. Peki bu mesajın gönderilme sebebi neydi? Kriz SMSC nedir ve ne işe yarar? İşte detaylar...Defne Telekomünikasyon firmasının Acil SMSC ürünü, yeni yazılım teknolojileri ile çok yüksek kapasitelere ulaşma imkanı sunuyor.Uygulanan yeni geliştirmeler ve platform optimizasyonları ile yaklaşık olarak 80 milyon aboneye SMS gönderimi gerçekleştirebiliyor.Binlerce kullanıcının operatörleri üzerinden cep telefonlarına "Bu mesaj kriz SMSC platformu tarafından gönderilmiştir" B002 şeklinde bilgilendirme mesajı gönderildi.Kriz SMSC, doğal afet durumlarında ve olası kriz anında 80 milyon kişiye ulaşabilecek kapasiteye sahip mesaj olma özelliği göstermektedir. Öte yandan Defne Telekomünikasyon vasıtasıyla üretilen Kriz SMSC, Doğal Afet Kurumu tarafından kullanıcıların cep telefonlarındaki operatörleri üzerinden gönderilmektedir.Belirli bölgelerde yaşayan kişilerin cep telefonlarına SMS (kısa mesaj) şeklinde gönderilen Kriz SMSC, kısaca olası bir kriz anında, afet ve acil durumlarda tüm operatör kullanıcılarına gönderilen bilgilendirme ve uyarı mesajıdır.Ancak bilgilendirme ve uyarı mesajında bahsi geçen bir kriz anı şu an için bulunmamaktadır.Kullanıcıların karşılaştığı bu mesaj muhtemelen deneme amaçlı gönderilmektedir. Konuya ilişkin henüz kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte yeni bir bilgi gelmesi dahilinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.