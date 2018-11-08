SARILARAK AYRILDILAR AMA...

SOSYAL MEDYADA KAPIŞTILAR

Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla Türkiye ligi yangın yerine döndü. 2-2 biten derbide Soldado ve Belhanda'nın tartışmasıyla başlayan, Jailson'un tokadı ile tavan yapan olaylar son dönemde yakınlaşma sinyalleri veren iki ezeli rakibin ilişkilerinde derin yaralar açtı.Kulüpler arka arkaya sert ifadelerle birbirlerini hedef alırken son olarak F.Bahçe'nin "Adeta bir sokak kabadayısı edasıyla hareket ediyor" diye suçladığı Fatih Terim'den açıklama geldi. Tecrübeli hoca, göreve gelişinin ardından sıcak mesajlar veren F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a serzenişte bulundu.Schalke maçının ardından sözü Fenerbahçe kulübünün, 'sokak kabadayısı' benzetmesine getiren Terim, "Hani yeniden centilmenlikten bahsediyordu suyun öte yanı?" diye sordu ve "Üste çıkmak için, had aşmak ve sokak kabadayısı gibi ifadeler kullanmak, bizim sandığımız Ali Koç vizyonuna yakışmıyor" açıklamasını yaptı.Derbi sonundaki büyük olaylara rağmen maç sonrası samimi bir şekilde tokalaşan ve birbirlerine sarılan Ali Koç ile Fatih Terim arasındaki yakınlaşma sahneleri de tarihin tozlu raflarında yerini almış oldu.Fatih Terim'in Ali Koç'a verdiği yanıt sonrası dün de Fenerium'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Bir ürün tanıtımı için yapılan paylaşımda "Lacivert olmadan sarı sevilmez" ifadesine yer verildi. Bu paylaşımın altında Galatasaraylı taraftarlar tepkilerini dile getirirken, Fenerbahçeli taraftarlar ise destek verdi. Aralarında sert tartışmalar yaşandı.