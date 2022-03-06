TFF 1. Lig'de Eyüpspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Ümraniyespor oldu.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 13. dakikada Onur Ayık kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Ümraniyespor puanını 55'e yükseltti. Eyüpspor 42 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'de gelecek hafta Eyüpspor, Adanaspor'a konuk olacak. Ümraniyespor, Altınordu'yu ağırlayacak
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 13. dakikada Onur Ayık kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Ümraniyespor puanını 55'e yükseltti. Eyüpspor 42 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'de gelecek hafta Eyüpspor, Adanaspor'a konuk olacak. Ümraniyespor, Altınordu'yu ağırlayacak