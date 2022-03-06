Kritik maçta Ümraniyespor, Eyüpspor'u devirdi

TFF 1. Lig'de üst sıraları hedefleyen iki takımın mücadelesinde Ümraniyespor, Eyüpspor'u tek golle mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kritik maçta Ümraniyespor, Eyüpspor'u devirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mart 2022 21:08
TFF 1. Lig'de Eyüpspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Ümraniyespor oldu.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 13. dakikada Onur Ayık kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Ümraniyespor puanını 55'e yükseltti. Eyüpspor 42 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'de gelecek hafta Eyüpspor, Adanaspor'a konuk olacak. Ümraniyespor, Altınordu'yu ağırlayacak

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.